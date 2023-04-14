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Купить отель в Аджарской Автономной Республике, Грузия

Батуми
6
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12 объектов найдено
Отель 50 комнатв Батуми, Грузия
Отель 50 комнат
Батуми, Грузия
50 Количество комнат 2 054 м² Количество этажей 5
€ 6,333,726
Продается одна из самых старых но не менее популярных гостиниц Батуми, отличный вариант под …
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
2 054 м² Количество этажей 4
€ 6,333,726
Продается одна из самых старых но не менее популярных гостиниц Батуми, отличный вариант под …
Отельв Кобулетский муниципалитет, Грузия
Отель
Кобулетский муниципалитет, Грузия
2 500 м² Количество этажей 5
€ 2,895,418
Гостиница  4 звезды расположена  Грузия г. Кобулети первая линия в 30 метрах от че…
Отель 16 спаленв Батуми, Грузия
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
682 м² Количество этажей 4
€ 1,700,000
Земельный участок 456 кв.м. Площадь здания 682 кв.м. Всего этадъжей - 4, Номеров – …
Отель 16 спаленв Батуми, Грузия
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
16 Количество комнат 612 м² Количество этажей 6
€ 885,000
Продаётся готовый бизнес – рабочая гостиница в Батуми 16 номеров, 6 этажей, центральн…
Отель 19 спаленв Батуми, Грузия
Отель 19 спален
Батуми, Грузия
19 Количество комнат 762 м² Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается рабочая 4-х этажная гостиница с очень популярным рестораном в самом центре Батуми …
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Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 8
€ 3,166,863
Продается новый отель в центре Батуми Море в 3х минутах пешком Вблизи главных достопри…
Отель 40 спаленв Батуми, Грузия
Отель 40 спален
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 7
€ 3,500,000
Количество номеров – 40 Общая плошадь – 2400 кв.м. В отеле сделан новый ремонт…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
610 м² Количество этажей 3
€ 226,205
Действующая гостиница в Уреки рядом с Центральным парком, расстояние до пляжа 200 м Гостини…
Отельв Квaриати, Грузия
Отель
Квaриати, Грузия
3 000 м²
€ 4,976,499
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Гостиница 3-4 звезды, расположенная на пятом этаже бизнес-центра в районе &la…
Отельв Квaриати, Грузия
Отель
Квaриати, Грузия
Количество этажей 13
€ 6,333,726
Продается четырех-звездочный высокоиндустриальный современный отель, выполненый в стиле позд…
Отельв Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
3 200 м² Количество этажей 4
€ 1,990,600
Продаётся действующий бизнес. Гостиничный комплекс, расположенный в живописном месте, рядом …

Параметры недвижимости в Аджарской Автономной Республике, Грузия

с видом на горы
с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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