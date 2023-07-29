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Доходные дома с видом на горы в Абхазия, Грузия

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Доходный дом В архив
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1 объект найдено
Доходный дом 8 спален в Гонио, Грузия
Доходный дом 8 спален
Гонио, Грузия
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 259 м²
Количество этажей 2
Продаю гостевой дом в Батуми. Дом у моря, пешком 5 минут, за домом в 20 минутах горы. Дом на…
€ 317,275
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