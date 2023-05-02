Грузия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Грузии
Новые дома в Грузии
Все новостройки в Грузии
38
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Грузии
Жилая
Квартира в Грузии
Пентхаус
Студия
Дом в Грузии
Вилла
Коттедж
Таунхаус
Земельные участки в Грузии
Элитная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Грузии
Отель
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Грузии
Найти агента в Грузии
Агентства недвижимости в Грузии
Агенты в Грузии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Грузии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Инвестиционная
Готовый бизнес
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Ресторан, кафе
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Грузия
Абхазия
Рестораны, кафе
Рестораны с видом на горы в Абхазия, Грузия
Аджарская Автономная Республика
1
Ресторан, кафе
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Коммерческая 2 ванных
Тбилиси, Грузия
2 ванных комнат
170 м²
€ 337,321
Описание: Продается на отремонтированном застройщике, 2-х этажн…
Коммерческая 1 ванная
Тбилиси, Грузия
1 ванных комнат
400 м²
€ 337,321
Описание: 2-х этажное витражное здание, независимое здание на продажу в Квемо Поничала, на ш…
Коммерческая 6 ванных
Тбилиси, Грузия
6 ванных комнат
634 м²
€ 7,293
Недавно построенные офисные помещения 3 в аренду в Дигоми, на у…
Коммерческая 1 ванная
Тбилиси, Грузия
1 ванных комнат
130 м²
1/11 Этаж
€ 116,695
Описание: Витражи, коммерческие помещения для продажи в Дидубе,…
Коммерческая 2 ванных
Тбилиси, Грузия
2 ванных комнат
186 м²
1/16 Этаж
€ 214,244
Описание: Коммерческое помещение дуплексного типа для продажи и…
Коммерческая 5 ванных
Грузия, Грузия
5 ванных комнат
2 000 м²
1/2 Этаж
€ 1,960,108
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!! Операцио…
Ищите
Новостройки
на Realting.com
Перейти
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
110 м²
Количество этажей 1
€ 127,635
110 кв.м. офис / коммерческое помещение на продажу в Сололаки, на улице Г. Табидзе, на I эта…
Коммерческая 2 ванных
Грузия, Грузия
2 ванных комнат
400 м²
€ 98,461
Описание: Немедленное отдельно стоящее здание / коммерческое по…
Коммерческая 1 ванная
Тбилиси, Грузия
1 ванных комнат
61 м²
Количество этажей 5
€ 53,789
Полуподвальное коммерческое помещение / квартира на продажу на …
Отель 17 комнат
Батуми, Грузия
17 Количество комнат
584 м²
Количество этажей 4
€ 683,759
Продается действующая гостиница с эксплуатируемой террасой, готовый бизнес для инвестиции, 4…
Коммерческая 2 ванных
Грузия, Грузия
2 ванных комнат
212 м²
1/2 Этаж
€ 80,684
Описание: Витраж, коммерческое помещение для продажи в Ахалкале…
Коммерческая 2 ванных
Тбилиси, Грузия
2 ванных комнат
300 м²
1/7 Этаж
€ 278,062
Описание: Витраж, коммерческое помещение для продажи в Сабуртал…
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты