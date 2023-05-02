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Рестораны в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
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Ресторан, кафе В архив
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1 объект найдено
Ресторан, кафе в Батуми, Грузия
Ресторан, кафе
Батуми, Грузия
93 м² Количество этажей 2
€ 145,868
Продажа двухэтажной коммерческой площади в центральном районе старого Батуми, по адресу ул. …
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