Офис 4 комнаты Тбилиси, Грузия 4 Количество комнат 1 ванных комнат 133 м² Количество этажей 2

€ 906

133 кв.м. офисное помещение в аренду в Ваке, на улице Абашидзе, в новом здании, на втором эт…