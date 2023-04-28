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Продажа офисных помещений с бассейном в Абхазия, Грузия

Тбилиси
9
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1 объект найдено
Офис 16 комнат в Агараки, Грузия
Офис 16 комнат
Агараки, Грузия
16 Количество комнат 620 м² Количество этажей 7
€ 820,000
Продается коммерческая недвижимость в центре Тбилиси. Общая площадь – 620 кв.м. Парк…
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