Офис 5 комнат Тбилиси, Грузия 5 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1

€ 126,909

110 кв.м. офис / коммерческое помещение на продажу в Сололаки, на улице Г. Табидзе, на I эта…