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Продажа офисных помещений в Абхазия, Грузия

Тбилиси
9
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9 объектов найдено
Офис в Агараки, Грузия
Офис
Агараки, Грузия
353 м² Количество этажей 4
€ 480,000
Витражное торговое помещение в 353 кв.м. на 1 и -1 этажах торгового центра. Подходит для люб…
Офис 16 комнат в Агараки, Грузия
Офис 16 комнат
Агараки, Грузия
16 Количество комнат 620 м² Количество этажей 7
€ 820,000
Продается коммерческая недвижимость в центре Тбилиси. Общая площадь – 620 кв.м. Парк…
Офис 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 110 м² Количество этажей 1
€ 126,909
110 кв.м. офис / коммерческое помещение на продажу в Сололаки, на улице Г. Табидзе, на I эта…
Офис 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 10 комнат
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат 5 ванных комнат 1 450 м² Количество этажей 4
€ 1,087,789
Продается отдельное здание (бизнес-центр) в Сабуртало, на улице Нуцубидзе, общая полезная пл…
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 67,987
90 кв.м. ( + 35 кв.м. подвал ) офисные помещения на продажу в Чугурети, на улице Боржоми, I …
Офис 10 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 10 комнат
Тбилиси, Грузия
10 Количество комнат 1 ванных комнат 260 м² Количество этажей 1
€ 1,994
260 кв.м. офис / коммерческие помещения в аренду на Вере, ул. Костава, I этаж, 10 комнат, но…
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Офис 3 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 3 комнаты
Тбилиси, Грузия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м² Количество этажей 14
€ 272
60 кв.м. офис / коммерческое помещение в аренду в Ваке, на улице Кипшидзе, на I этаже, комна…
Офис 5 комнат в Тбилиси, Грузия
Офис 5 комнат
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 906
150 кв. Сдается офисное помещение в Вере, ул. Барнова, на втором этаже, комната 5, недавно о…
Офис 4 комнаты в Тбилиси, Грузия
Офис 4 комнаты
Тбилиси, Грузия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 725
100 кв. Сдается офисное помещение на Вере, ул. Костава, I этаж, комната 4, недавно отремонти…
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