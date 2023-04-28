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Коммерческая недвижимость с видом на горы в Абхазия, Грузия

Тбилиси
198
Аджарская Автономная Республика
41
Батуми
8
Гудаури
1
Имеретия
1
Мцхета-Мтианети
1
10 объектов найдено
Готовый бизнес 3 спальни в Тбилиси, Грузия
Готовый бизнес 3 спальни
Тбилиси, Грузия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
Цена по запросу
Продается готовый бизнес в Тбилиси в историческом районе недалеко от серных бань и крепости …
Отель 12 спален в Гудаури, Грузия
Отель 12 спален
Гудаури, Грузия
16 Количество комнат 800 м² Количество этажей 4
€ 690,000
Продается рабочий Апарт-отель в горнолыжном курорте Гудаури. Площадь земельного участка - 12…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 8
€ 3,172,719
Продается новый отель в центре Батуми Море в 3х минутах пешком Вблизи главных достопри…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 030 м² Количество этажей 5
€ 1,903,631
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 4-х звёздочная гостиница имеет уникальное расположение, утопая в зелени хол…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
1 800 м² Количество этажей 9
€ 2,855,447
32 номера для некурящих 9 этажей Лифт Кухня / Прачечная / Хозя…
Офис в Агараки, Грузия
Офис
Агараки, Грузия
353 м² Количество этажей 4
€ 480,000
Витражное торговое помещение в 353 кв.м. на 1 и -1 этажах торгового центра. Подходит для люб…
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Отель 40 спален в Батуми, Грузия
Отель 40 спален
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 7
€ 3,500,000
Количество номеров – 40 Общая плошадь – 2400 кв.м. В отеле сделан новый ремонт…
Инвестиционная с Инвестиции в Батуми, Грузия
Инвестиционная с Инвестиции
Батуми, Грузия
31 418 м² Количество этажей 25
€ 2,266,228
Инвестиционный проект Представляю проект строительства жилого многоэтажного этажного дома. …
Коммерческая в Батуми, Грузия
Коммерческая
Батуми, Грузия
770 м² Количество этажей 4
€ 1,450,386
Продаётся коммерческая недвижимость в самом центре «Старого Батуми». В районе с наибольшей к…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
3 200 м² Количество этажей 4
€ 1,994,280
Продаётся действующий бизнес. Гостиничный комплекс, расположенный в живописном месте, рядом …
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