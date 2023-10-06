Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Грузия
  4. Абхазия
  5. Производственные помещения

Производственные здания в Абхазия, Грузия

коммерческая недвижимость
263
отели
33
офисы
28
инвестиционная недвижимость
4
Производство В архив
Очистить
1 объект найдено
Производство 2 ванных с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом в Сагурамо, Грузия
Производство 2 ванных с видеонаблюдением, с парковка, с c ремонтом
Сагурамо, Грузия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
В 10 км от Тбилиси, в селе Сагурамо, продается многофункциональное коммерческое здание постр…
€2,18 млн
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти