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Инвестиционная недвижимость с видом на море в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
6
Инвестиционная В архив
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1 объект найдено
Инвестиционная с Инвестиции в Батуми, Грузия
Инвестиционная с Инвестиции
Батуми, Грузия
31 418 м² Количество этажей 25
€ 2,266,228
Инвестиционный проект Представляю проект строительства жилого многоэтажного этажного дома. …
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