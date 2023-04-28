Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Грузия
  3. Абхазия
  4. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
6
Инвестиционная В архив
Очистить
6 объектов найдено
Инвестиционная 3 ванных в Батуми, Грузия
Инвестиционная 3 ванных
Батуми, Грузия
3 ванных комнат 399 м² Количество этажей 27
€ 543,895
Представляем Вашему вниманию уникальный инвестиционный проект, который помимо гарантирова…
Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
366 м² Количество этажей 1
€ 634,544
Здравствуйте! Предлагаем Вашему вниманию прекрасное помещение в центре города Батуми. Квадр…
Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
650 м²
€ 453,246
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
375 м²
€ 271,947
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
Инвестиционная в Батуми, Грузия
Инвестиционная
Батуми, Грузия
1 000 м²
€ 725,193
- Хотите удвоить ваш капитал менее чем за 3 года? Надежно и без рисков? Тогда данное предлож…
Инвестиционная с Инвестиции в Батуми, Грузия
Инвестиционная с Инвестиции
Батуми, Грузия
31 418 м² Количество этажей 25
€ 2,266,228
Инвестиционный проект Представляю проект строительства жилого многоэтажного этажного дома. …
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти