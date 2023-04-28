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Отели с бассейном в Абхазия, Грузия

Аджарская Автономная Республика
24
Батуми
6
Тбилиси
2
Гудаури
1
Мцхета-Мтианети
1
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6 объектов найдено
Отель 16 спален в Батуми, Грузия
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
682 м² Количество этажей 4
€ 1,700,000
Земельный участок 456 кв.м. Площадь здания 682 кв.м. Всего этадъжей - 4, Номеров – …
Отель 16 спален в Батуми, Грузия
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
16 Количество комнат 612 м² Количество этажей 6
€ 885,000
Продаётся готовый бизнес – рабочая гостиница в Батуми 16 номеров, 6 этажей, центральн…
Отель 12 спален в Гудаури, Грузия
Отель 12 спален
Гудаури, Грузия
16 Количество комнат 800 м² Количество этажей 4
€ 690,000
Продается рабочий Апарт-отель в горнолыжном курорте Гудаури. Площадь земельного участка - 12…
Отель 19 спален в Батуми, Грузия
Отель 19 спален
Батуми, Грузия
19 Количество комнат 762 м² Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается рабочая 4-х этажная гостиница с очень популярным рестораном в самом центре Батуми …
Отель 40 спален в Батуми, Грузия
Отель 40 спален
Батуми, Грузия
2 400 м² Количество этажей 7
€ 3,500,000
Количество номеров – 40 Общая плошадь – 2400 кв.м. В отеле сделан новый ремонт…
Отель в Батуми, Грузия
Отель
Батуми, Грузия
3 200 м² Количество этажей 4
€ 1,994,280
Продаётся действующий бизнес. Гостиничный комплекс, расположенный в живописном месте, рядом …
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