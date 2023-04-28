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Отели в Абхазия, Грузия
Аджарская Автономная Республика
24
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1
Мцхета-Мтианети
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27 объектов найдено
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Отель
Батуми, Грузия
2 054 м²
Количество этажей 4
€ 6,345,437
Продается одна из самых старых но не менее популярных гостиниц Батуми, отличный вариант под …
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
682 м²
Количество этажей 4
€ 1,700,000
Земельный участок 456 кв.м. Площадь здания 682 кв.м. Всего этадъжей - 4, Номеров – …
Отель 16 спален
Батуми, Грузия
16 Количество комнат
612 м²
Количество этажей 6
€ 885,000
Продаётся готовый бизнес – рабочая гостиница в Батуми 16 номеров, 6 этажей, центральн…
Отель 12 спален
Гудаури, Грузия
16 Количество комнат
800 м²
Количество этажей 4
€ 690,000
Продается рабочий Апарт-отель в горнолыжном курорте Гудаури. Площадь земельного участка - 12…
Отель 19 спален
Батуми, Грузия
19 Количество комнат
762 м²
Количество этажей 4
€ 1,100,000
Продается рабочая 4-х этажная гостиница с очень популярным рестораном в самом центре Батуми …
Отель
Батуми, Грузия
€ 725,193
Отель в Гонио 10 минут от Батуми 14 номеров Кафе на верхнем этаже (можно переоборудова…
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Отель
Батуми, Грузия
1 350 м²
€ 1,450,386
Отель 1250 кв.м. + 100 кв.м. веранда кафе. Номеров 26. Из них 8×3 (8 номеров на…
Отель
Батуми, Грузия
3 191 м²
Количество этажей 9
€ 2,719,473
Продается действующий отель в центре Батуми Количество номеров 69 с возможность…
Отель
Батуми, Грузия
1 580 м²
Количество этажей 7
€ 5,892,192
Продается действующий отель в премиальном сегменте. Качественный дизайнерский ремонт. 26 ном…
Отель
Батуми, Грузия
2 400 м²
Количество этажей 8
€ 3,172,719
Продается новый отель в центре Батуми Море в 3х минутах пешком Вблизи главных достопри…
Отель 10 комнат
Батуми, Грузия
10 Количество комнат
10 ванных комнат
640 м²
€ 725,193
Продается отель в современном стиле лофт 11 комфортабельных номеров Прекрасные видовые хар…
Отель
Батуми, Грузия
350 м²
€ 208,493
Площадь гостиницы 346 м2 + земля 320 м2 + вся мебель, техника, посуда, постельное, полотенца…
Отель
Батуми, Грузия
610 м²
Количество этажей 3
€ 208,493
Действующая гостиница в Уреки рядом с Центральным парком, расстояние до пляжа 200 м Гости…
Отель
Батуми, Грузия
1 500 м²
Количество этажей 3
€ 5,166,999
Шикарный, 4-звездочный отель, расположившийся в самом сердце исторического района Батуми, га…
Отель
Батуми, Грузия
1 030 м²
Количество этажей 5
€ 1,903,631
РАСПОЛОЖЕНИЕ: 4-х звёздочная гостиница имеет уникальное расположение, утопая в зелени хол…
Отель
Батуми, Грузия
800 м²
Количество этажей 4
€ 1,178,438
Продается действующий отель в историческом районе Батуми. 16 номеров Кафе-Бар Хозяй…
Отель
Батуми, Грузия
1 800 м²
Количество этажей 9
€ 2,855,447
32 номера для некурящих 9 этажей Лифт Кухня / Прачечная / Хозя…
Отель 40 спален
Батуми, Грузия
2 400 м²
Количество этажей 7
€ 3,500,000
Количество номеров – 40 Общая плошадь – 2400 кв.м. В отеле сделан новый ремонт…
Отель
Батуми, Грузия
800 м²
Количество этажей 4
€ 362,596
Продается действующий прибыльный отель в Кобулети, вблизи Батуми. Новый ремонт, новое зда…
Отель
Батуми, Грузия
800 м²
Количество этажей 4
€ 906,491
Продается действующий отель в историческом районе Батуми. 16 номеров Кафе-Бар Хозяйственн…
Отель
Батуми, Грузия
1 880 м²
Количество этажей 9
€ 2,900,771
32 номера для некурящих Ежедневная уборка Ресторан и бар/гостиная Терраса на крыше …
Отель
Батуми, Грузия
610 м²
Количество этажей 3
€ 226,623
Действующая гостиница в Уреки рядом с Центральным парком, расстояние до пляжа 200 м Гостини…
Отель 5 спален
Тбилиси, Грузия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
265 м²
Количество этажей 3
€ 317,272
Продается операционный хостел в Старом Тбилиси, Сололаки, на улице Иверия, 3-этажный 265 кв.…
Отель
Тбилиси, Грузия
5 000 м²
€ 7,705,174
С исключительными правами !!! Доступно для продажи !!!Или считается инвестированием !!!Тольк…
Отель
Квaриати, Грузия
3 000 м²
€ 4,985,701
РАСПОЛОЖЕНИЕ: Гостиница 3-4 звезды, расположенная на пятом этаже бизнес-центра в районе &la…
Отель
Квaриати, Грузия
Количество этажей 13
€ 6,345,437
Продается четырех-звездочный высокоиндустриальный современный отель, выполненый в стиле позд…
Отель
Батуми, Грузия
3 200 м²
Количество этажей 4
€ 1,994,280
Продаётся действующий бизнес. Гостиничный комплекс, расположенный в живописном месте, рядом …
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