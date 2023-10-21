Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Франция
  4. Тулуза
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Тулуза, Франция

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная в Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
Площадь 2 072 м²
Франция г.Париж Здание под апартаменты Выгодное предложение для ин…
€45,81 млн
Коммерческая в Париж, Франция
Коммерческая
Париж, Франция
Франция г.Париж 23 ресторана, сданные в аренду 23 комме…
€30,85 млн
Коммерческая в Париж, Франция
Коммерческая
Париж, Франция
Площадь 686 м²
Франция г.Париж Коммерческое здание в 8 округе Парижа К…
€5,61 млн
Отель с сауной в Шамони, Франция
Отель с сауной
Шамони, Франция
Франция Верхняя Савойя г.Шамони   Отель 4**** в Шамони   …
€9,35 млн
Магазин в Ницца, Франция
Магазин
Ницца, Франция
Площадь 275 м²
Quartier bas de Cessole / proche Joseph Garnier & # 13; Situé légèrement en retrait du Bd.…
€1,25 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Франция
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Франция
Площадь 5 м²
Новый уютный и комфортабельный жилой комплекс класса люкс расположен в квартале «Мельниц», н…
€390,642
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Breil-sur-Roya, Франция
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Breil-sur-Roya, Франция
Площадь 1 133 м²
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 7.35 млн.€!Снижена ст…
€7,43 млн
Отель 30 комнат в Capvern, Франция
Отель 30 комнат
Capvern, Франция
Комнаты 30
Площадь 800 м²
Цена по запросу
Коммерческая в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Коммерческая
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 200 м²
Этаж 1
Франция Лазурный берег г.Манделье, Канны Коммерческое помещение с ви…
€888,124
Отель в Мерибель, Франция
Отель
Мерибель, Франция
Площадь 2 600 м²
Франция Альпы г.Мерибель   Отель 4**** с выходом на лыжный склон …
€21,89 млн
Инвестиционная в Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
Площадь 1 315 м²
Франция Леваллуа-Перре (Levallois-Perret) - город и коммуна в департаменте О-де-Сен, …
€8,04 млн
Коммерческая в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Коммерческая
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 350 м²
Франция Прованс Винодельня в Провансе Винодельческое хозяйство в П…
€3,18 млн
Realting.com
Перейти