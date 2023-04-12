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Купить коммерческую недвижимость с бассейном во Франции

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3 объекта найдено
Отельв Breil-sur-Roya, Франция
Отель
Breil-sur-Roya, Франция
1 133 м²
€ 6,350,000
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 6.35 млн.€!Снижена ст…
Коммерческаяв Франция, Франция
Коммерческая
Франция, Франция
4 м²
€ 425,376
Превосходные апартаменты расположены в жилом комплексе на горнолыжном курорте Ле дез Альп, М…
Коммерческаяв Франция, Франция
Коммерческая
Франция, Франция
5 м²
€ 417,858
Новый уютный и комфортабельный жилой комплекс класса люкс расположен в квартале «Мельниц», н…

Регионы с недвижимостью на продажу

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