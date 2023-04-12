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Купить коммерческую недвижимость с видом на море во Франции

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5 объектов найдено
Отельв Breil-sur-Roya, Франция
Отель
Breil-sur-Roya, Франция
1 133 м²
€ 6,350,000
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 6.35 млн.€!Снижена ст…
Отельв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
550 м²
€ 1,950,000
Франция г.Больё-сюр-Мер Отель в центре Больё-сюр-Мер Отель 2** …
Отельв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
4 830 м²
€ 17,000,000
Франция Лазурный берег г.Канны Отель 4**** в Каннах В…
Коммерческаяв Кань-сюр-Мер, Франция
Коммерческая
Кань-сюр-Мер, Франция
231 м²
€ 699,000
Коммерческое помещение 231м² КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 231м2, ДЛЯ СОЗДА…
Коммерческаяв Больё-сюр-Мер, Франция
Коммерческая
Больё-сюр-Мер, Франция
94 м²
€ 100,000
Коммерческое помещение 94м² на 2 этажах в центре Больё-сюр-Мер (Beaulieu-sur-Mer) …

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