Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Доходные дома

Купить доходный дом с бассейном во Франции

коммерческая недвижимость
67
отели
32
инвестиционная недвижимость
4
магазины
2
Доходный дом В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отельв Межев, Франция
Отель
Межев, Франция
1 600 м²
€ 4,025,279
Франция регион Рона-Альпы г.Межев &nbsp; Отель 3*** с 2 ресторанами …
Коммерческаяв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Коммерческая
Лазурный Берег и Прованс, Франция
400 м²
€ 2,831,796
Франция Лазурный берег Клиника (5,2% нетто) Уникальное и редкое пр…
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
3 000 м²
€ 6,914,959
Франция г. Париж &nbsp; Замок - отель, клиника &nbsp; Великоле…
Коммерческаяв Париж, Франция
Коммерческая
Париж, Франция
€ 29,951,690
Франция г.Париж 23 ресторана, сданные в аренду 23 комме…
Отель 30 комнатв Capvern, Франция
Отель 30 комнат
Capvern, Франция
30 Количество комнат 800 м²
Цена по запросу
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
€ 2,677,500
Франция г. Париж &nbsp; Элегантный замок-отель &nbsp; Элегант…
Магазинв Ницца, Франция
Магазин
Ницца, Франция
275 м²
€ 1,210,372
Quartier bas de Cessole / proche Joseph Garnier & # 13; Situé légèrement en retrait du…
Коммерческая 12 спаленв Париж, Франция
Коммерческая 12 спален
Париж, Франция
1 507 м²
€ 2,718,343
Традиционное здание построено построена на берегах Бевронны в небольшом природном регионе Гё…
Коммерческаяв Кань-сюр-Мер, Франция
Коммерческая
Кань-сюр-Мер, Франция
231 м²
€ 633,747
Коммерческое помещение 231м² КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 231м2, ДЛЯ СОЗДА…
Инвестиционнаяв Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
2 072 м²
€ 44,473,721
Франция г.Париж Здание под апартаменты Выгодное предложение для ин…
Отельв Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
€ 8,894,744
 Франция Долина Луары Замок-отель с парком в Долине Луары …
Коммерческая 14 спаленв Франция, Франция
Коммерческая 14 спален
Франция, Франция
1 200 м²
€ 1,179,915
Прекрасный отель площадью 1200 кв. м. расположен в департаменте Жер, Юг-Пиренеи. Отель включ…

Регионы с недвижимостью на продажу

Иль-де-Франс
Метрополия Франции

Параметры недвижимости во Франции

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти