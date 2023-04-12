Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Доходные дома

Купить доходный дом с видом на море во Франции

коммерческая недвижимость
67
отели
32
инвестиционная недвижимость
4
магазины
2
Доходный дом В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
3 000 м²
€ 6,914,959
Франция г. Париж &nbsp; Замок - отель, клиника &nbsp; Великоле…
Отель 30 комнатв Capvern, Франция
Отель 30 комнат
Capvern, Франция
30 Количество комнат 800 м²
Цена по запросу
Отельв Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
€ 76,333,967
Франция Лазурный берег Отель 4**** на первой линии Великолепный СП…
Отельв Бордо, Франция
Отель
Бордо, Франция
1 000 м²
€ 1,975,703
Франция Аквитания регион Бордо Замок-отель 3*** Замок-отель 3*…
Отельв Межев, Франция
Отель
Межев, Франция
1 600 м²
€ 4,025,279
Франция регион Рона-Альпы г.Межев &nbsp; Отель 3*** с 2 ресторанами …
Доходный домв Париж, Франция
Доходный дом
Париж, Франция
1 912 м²
€ 19,967,793
Франция г. Париж, 7 округ &nbsp; Доходный дом в 7 округе Парижа &n…
Отельв Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
1 000 м²
€ 1,769,873
Франция Долина Луары Замок-отель в Долине Луары Очарова…
Отельв Breil-sur-Roya, Франция
Отель
Breil-sur-Roya, Франция
1 133 м²
€ 6,350,000
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 6.35 млн.€!Снижена ст…
Отельв Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
€ 8,894,744
 Франция Долина Луары Замок-отель с парком в Долине Луары …
Коммерческаяв Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
260 м²
€ 2,722,881
Франция Аквитания Винодельня в Бордо Интересное и редкое предложен…
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
2 590 м²
€ 5,445,762
Франция г.Париж Замок-отель 4**** Уникальное соотношение цена/кач…
Отельв Аквитания, Франция
Отель
Аквитания, Франция
1 100 м²
€ 4,054,238
Франция административный регион Аквитания Замок-отель с рестораном …

Регионы с недвижимостью на продажу

Иль-де-Франс
Метрополия Франции

Параметры недвижимости во Франции

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти