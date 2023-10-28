Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Франция
  4. Атлантические Пиренеи
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Атлантические Пиренеи, Франция

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 1 300 м²
Франция г.Париж   Замок-отель с парком   Изумительный замок-…
€3,28 млн
Коммерческая в Париж, Франция
Коммерческая
Париж, Франция
Франция г.Париж 23 ресторана, сданные в аренду 23 комме…
€30,93 млн
Инвестиционная в Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
Площадь 1 315 м²
Франция Леваллуа-Перре (Levallois-Perret) - город и коммуна в департаменте О-де-Сен, …
€8,06 млн
Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 22 000 м²
Франция г. Париж   Замок под отель, клинику   Прекрасный фра…
€15,00 млн
Отель в Мерибель, Франция
Отель
Мерибель, Франция
Площадь 2 600 м²
Франция Альпы г.Мерибель   Отель 4**** с выходом на лыжный склон …
€21,94 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 260 м²
Франция Аквитания Винодельня в Бордо Интересное и редкое предложен…
€2,81 млн
Коммерческая 2 спальни в Avignon, Франция
Коммерческая 2 спальни
Avignon, Франция
Количество спален 2
Цена по запросу
Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 3 332 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Здание под отель 5*****   Эксклю…
€42,18 млн
Коммерческая в Валлорис, Франция
Коммерческая
Валлорис, Франция
Площадь 995 м²
Комплекс недвижимости 995 м ², состоящий из 28 офисов от 21 до 50 м ², 43 парковочных мест и…
€1,49 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Франция г. Париж   Элегантный замок-отель   Элегантный замо…
€2,77 млн
Коммерческая в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Коммерческая
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 350 м²
Франция Прованс Винодельня в Провансе Винодельческое хозяйство в П…
€3,19 млн
Коммерческая в Париж, Франция
Коммерческая
Париж, Франция
Площадь 1 800 м²
Этаж 1
Франция г. Париж   Три бутика на авеню Монтень   Очень редко…
€253,08 млн
Realting.com
Перейти