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Купить отель с видом на море в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

Ницца
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1 объект найдено
Отельв Breil-sur-Roya, Франция
Отель
Breil-sur-Roya, Франция
1 133 м²
€ 6,350,000
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 6.35 млн.€!Снижена ст…

Параметры недвижимости в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

с бассейном
недорогая
элитное
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