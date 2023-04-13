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Купить коммерческую недвижимость в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

Grasse
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Avignon
1
Ницца
1
6 объектов найдено
Магазинв Канны, Франция
Магазин
Канны, Франция
358 м²
€ 1,650,000
Мы предлагаем это коммерческое помещение приблизительно 360 м ², включая квартиру для жилого…
Коммерческаяв Валлорис, Франция
Коммерческая
Валлорис, Франция
995 м²
€ 1,590,000
Комплекс недвижимости 995 м ², состоящий из 28 офисов от 21 до 50 м ², 43 парковочных мест и…
Магазинв Ницца, Франция
Магазин
Ницца, Франция
275 м²
€ 1,333,000
Quartier bas de Cessole / proche Joseph Garnier & # 13; Situé légèrement en retrait du…
Коммерческая 2 спальнив Avignon, Франция
Коммерческая 2 спальни
Avignon, Франция
Цена по запросу
Отельв Breil-sur-Roya, Франция
Отель
Breil-sur-Roya, Франция
1 133 м²
€ 6,350,000
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 6.35 млн.€!Снижена ст…
Коммерческаяв Кань-сюр-Мер, Франция
Коммерческая
Кань-сюр-Мер, Франция
231 м²
€ 699,000
Коммерческое помещение 231м² КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 231м2, ДЛЯ СОЗДА…

Параметры недвижимости в Прованс-Альпы-Лазурный Берег, Франция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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