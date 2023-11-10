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Коммерческая недвижимость в Париж, Франция

отели
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доходные дома
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21 объект найдено
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Франция Париж Отель 4**** в центре Парижа Редкое предложение в Пар…
€98,00 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция г.Париж Замок-бизнес Замечательный замок с престижным мест…
€1,67 млн
Инвестиционная в Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
Площадь 2 072 м²
Франция г.Париж Здание под апартаменты Выгодное предложение для ин…
€49,00 млн
Инвестиционная в Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
Площадь 1 315 м²
Франция Леваллуа-Перре (Levallois-Perret) - город и коммуна в департаменте О-де-Сен, …
€8,60 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 3 600 м²
Франция Иль-де-Франс Замок-отель 4**** Редкий королевски…
€14,20 млн
Доходный дом с лифтом в Париж, Франция
Доходный дом с лифтом
Париж, Франция
Площадь 2 093 м²
Франция г.Париж Доходный дом в 8 округе Парижа Жилое здание…
€25,00 млн
Коммерческая с подвалом в Париж, Франция
Коммерческая с подвалом
Париж, Франция
Площадь 120 м²
Франция г. Париж, округ 6 Ресторан в квартале Сен-Жермен-де-Пре …
€2,60 млн
Коммерческая в Париж, Франция
Коммерческая
Париж, Франция
Площадь 686 м²
Франция г.Париж Коммерческое здание в 8 округе Парижа К…
€6,00 млн
Отель с сауной, с баней в Париж, Франция
Отель с сауной, с баней
Париж, Франция
Франция г.Париж Модный бутик-отель 5***** Шикарный небо…
€47,00 млн
Коммерческая с двором в Париж, Франция
Коммерческая с двором
Париж, Франция
Площадь 368 м²
Франция г.Аньер-сюр-Сен, ближайший пригород Парижа на северо-западе. П…
€1,08 млн
Доходный дом в Париж, Франция
Доходный дом
Париж, Франция
Площадь 1 912 м²
Франция г. Париж, 7 округ   Доходный дом в 7 округе Парижа   …
€22,00 млн
Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 3 332 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Здание под отель 5*****   Эксклю…
€45,00 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Франция г. Париж   Элегантный замок-отель   Элегантный замо…
€2,95 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 1 300 м²
Франция г.Париж   Замок-отель с парком   Изумительный замок-…
€3,50 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Отель 4* рядом с Триумфальной аркой &nbs…
€42,00 млн
Доходный дом в Париж, Франция
Доходный дом
Париж, Франция
Площадь 2 423 м²
Франция г. Париж   Доходный дом в 8 округе   Коммерческое зд…
€70,00 млн
Коммерческая в Париж, Франция
Коммерческая
Париж, Франция
Площадь 1 800 м²
Этаж 1
Франция г. Париж   Три бутика на авеню Монтень   Очень редко…
€270,00 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 200 м²
Франция г. Париж    Здание (клиника, отель)   Коммерчес…
€26,00 млн
Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 22 000 м²
Франция г. Париж   Замок под отель, клинику   Прекрасный фра…
€16,00 млн
Отель с сауной в Париж, Франция
Отель с сауной
Париж, Франция
Площадь 3 000 м²
Франция г. Париж   Замок - отель, клиника   Великолепный зам…
€7,70 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 590 м²
Франция г.Париж Замок-отель 4**** Уникальное соотношение цена/кач…
€6,00 млн
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