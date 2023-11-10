ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Представитель топовых застройщиков
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Коммерческая
Отель
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
UZS
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Коммерческая
Франция
Париж
Коммерческая недвижимость в Париж, Франция
отели
12
доходные дома
3
Очистить
21 объект найдено
Новые
Дешевые выше
Дорогие выше
По популярности
По рейтингу
Отель
Париж, Франция
Франция Париж Отель 4**** в центре Парижа Редкое предложение в Пар…
€98,00 млн
Рекомендовать
Отель
Париж, Франция
2 000 м²
Франция г.Париж Замок-бизнес Замечательный замок с престижным мест…
€1,67 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Париж, Франция
2 072 м²
Франция г.Париж Здание под апартаменты Выгодное предложение для ин…
€49,00 млн
Рекомендовать
Инвестиционная
Париж, Франция
1 315 м²
Франция Леваллуа-Перре (Levallois-Perret) - город и коммуна в департаменте О-де-Сен, …
€8,60 млн
Рекомендовать
Отель
Париж, Франция
3 600 м²
Франция Иль-де-Франс Замок-отель 4**** Редкий королевски…
€14,20 млн
Рекомендовать
Доходный дом с лифтом
Париж, Франция
2 093 м²
Франция г.Париж Доходный дом в 8 округе Парижа Жилое здание…
€25,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с подвалом
Париж, Франция
120 м²
Франция г. Париж, округ 6 Ресторан в квартале Сен-Жермен-де-Пре …
€2,60 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Париж, Франция
686 м²
Франция г.Париж Коммерческое здание в 8 округе Парижа К…
€6,00 млн
Рекомендовать
Отель с сауной, с баней
Париж, Франция
Франция г.Париж Модный бутик-отель 5***** Шикарный небо…
€47,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая с двором
Париж, Франция
368 м²
Франция г.Аньер-сюр-Сен, ближайший пригород Парижа на северо-западе. П…
€1,08 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Париж, Франция
1 912 м²
Франция г. Париж, 7 округ Доходный дом в 7 округе Парижа …
€22,00 млн
1
Рекомендовать
Отель с двором
Париж, Франция
3 332 м²
Франция г.Париж, 16 округ Здание под отель 5***** Эксклю…
€45,00 млн
1
Рекомендовать
Отель
Париж, Франция
Франция г. Париж Элегантный замок-отель Элегантный замо…
€2,95 млн
Рекомендовать
Отель
Париж, Франция
1 300 м²
Франция г.Париж Замок-отель с парком Изумительный замок-…
€3,50 млн
1
Рекомендовать
Отель
Париж, Франция
2 000 м²
Франция г.Париж, 16 округ Отель 4* рядом с Триумфальной аркой &nbs…
€42,00 млн
Рекомендовать
Доходный дом
Париж, Франция
2 423 м²
Франция г. Париж Доходный дом в 8 округе Коммерческое зд…
€70,00 млн
Рекомендовать
Коммерческая
Париж, Франция
1 800 м²
1
Франция г. Париж Три бутика на авеню Монтень Очень редко…
€270,00 млн
Рекомендовать
Отель
Париж, Франция
2 200 м²
Франция г. Париж Здание (клиника, отель) Коммерчес…
€26,00 млн
1
Рекомендовать
Отель с двором
Париж, Франция
22 000 м²
Франция г. Париж Замок под отель, клинику Прекрасный фра…
€16,00 млн
Рекомендовать
Отель с сауной
Париж, Франция
3 000 м²
Франция г. Париж Замок - отель, клиника Великолепный зам…
€7,70 млн
Рекомендовать
Отель
Париж, Франция
2 590 м²
Франция г.Париж Замок-отель 4**** Уникальное соотношение цена/кач…
€6,00 млн
Рекомендовать
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL