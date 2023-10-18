Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Франция
  4. Нормандия
  5. Гостиницы, отели

Отели в Нормандия, Франция

Отель В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Париж, Франция
Коммерческая
Париж, Франция
Площадь 686 м²
Франция г.Париж Коммерческое здание в 8 округе Парижа К…
€5,62 млн
Коммерческая в Валлорис, Франция
Коммерческая
Валлорис, Франция
Площадь 995 м²
Комплекс недвижимости 995 м ², состоящий из 28 офисов от 21 до 50 м ², 43 парковочных мест и…
€1,49 млн
Коммерческая 14 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном в Франция, Франция
Коммерческая 14 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Франция, Франция
Количество спален 14
Площадь 1 200 м²
Прекрасный отель площадью 1200 кв. м. расположен в департаменте Жер, Юг-Пиренеи. Отель включ…
€1,22 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 360 м²
Франция Аквитания Виноградники +производство Винодельческое хозяйс…
€3,56 млн
Отель с сауной, с баней в Париж, Франция
Отель с сауной, с баней
Париж, Франция
Франция г.Париж Модный бутик-отель 5***** Шикарный небо…
€44,04 млн
Отель в Аквитания, Франция
Отель
Аквитания, Франция
Площадь 3 350 м²
Франция Аквитания, регион Перигор, долина реки Дордонь Замок-отель-СПА …
€5,58 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Франция, Франция
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Франция, Франция
Площадь 4 м²
Превосходные апартаменты расположены в жилом комплексе на горнолыжном курорте Ле дез Альп, М…
€398,628
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 260 м²
Франция Аквитания Винодельня в Бордо Интересное и редкое предложен…
€2,81 млн
Коммерческая с подвалом в Париж, Франция
Коммерческая с подвалом
Париж, Франция
Площадь 120 м²
Франция г. Париж, округ 6 Ресторан в квартале Сен-Жермен-де-Пре …
€2,44 млн
Отель в Аквитания, Франция
Отель
Аквитания, Франция
Площадь 1 100 м²
Франция административный регион Аквитания Замок-отель с рестораном …
€4,19 млн
Отель с террасой, с сауной в Межев, Франция
Отель с террасой, с сауной
Межев, Франция
Площадь 1 600 м²
Франция регион Рона-Альпы г.Межев   Отель 3*** с 2 ресторанами &…
€4,16 млн
Коммерческая в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Коммерческая
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 550 м²
Франция Прованс Производство вина Интересное винодельческое хозяй…
€2,77 млн
Realting.com
Перейти