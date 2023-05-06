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Коммерческая недвижимость в New Aquitaine, Франция

5 объектов найдено
Отель в Бордо, Франция
Отель
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
€ 2,200,000
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 360 м²
€ 3,800,000
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 260 м²
€ 3,000,000
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
€ 12,000,000
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 105 000 м²
€ 7,350,000
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