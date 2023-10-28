Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Франция
  4. Мольсайм
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Мольсайм, Франция

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая с подвалом в Париж, Франция
Коммерческая с подвалом
Париж, Франция
Площадь 120 м²
Франция г. Париж, округ 6 Ресторан в квартале Сен-Жермен-де-Пре …
€2,44 млн
Отель с лифтом, с сауной в Метрополия Франции, Франция
Отель с лифтом, с сауной
Метрополия Франции, Франция
 Франция Долина Луары Замок-отель с парком в Долине Луары …
€9,19 млн
Коммерческая 14 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном в Франция
Коммерческая 14 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Франция
Количество спален 14
Площадь 1 200 м²
Прекрасный отель площадью 1200 кв. м. расположен в департаменте Жер, Юг-Пиренеи. Отель включ…
€1,22 млн
Коммерческая с двором в Париж, Франция
Коммерческая с двором
Париж, Франция
Площадь 368 м²
Франция г.Аньер-сюр-Сен, ближайший пригород Парижа на северо-западе. П…
€1,01 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 105 000 м²
Франция Аквитания, коммуна Бордо   Виноградник 10,5 га   Ред…
€6,89 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Франция
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Франция
Площадь 5 м²
Новый уютный и комфортабельный жилой комплекс класса люкс расположен в квартале «Мельниц», н…
€391,677
Коммерческая 2 спальни в Avignon, Франция
Коммерческая 2 спальни
Avignon, Франция
Количество спален 2
Цена по запросу
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Отель 4* рядом с Триумфальной аркой &nbs…
€39,37 млн
Коммерческая в Париж, Франция
Коммерческая
Париж, Франция
Площадь 1 800 м²
Этаж 1
Франция г. Париж   Три бутика на авеню Монтень   Очень редко…
€253,08 млн
Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 22 000 м²
Франция г. Париж   Замок под отель, клинику   Прекрасный фра…
€15,00 млн
Отель в Аквитания, Франция
Отель
Аквитания, Франция
Площадь 1 100 м²
Франция административный регион Аквитания Замок-отель с рестораном …
€4,19 млн
Отель в Аквитания, Франция
Отель
Аквитания, Франция
Площадь 3 350 м²
Франция Аквитания, регион Перигор, долина реки Дордонь Замок-отель-СПА …
€5,59 млн
Realting.com
Перейти