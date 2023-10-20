Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Франция
  4. Метрополия Франции
  5. Складские помещения

Склады в Метрополия Франции, Франция

коммерческая недвижимость
37
отели
17
доходные дома
3
Склад В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Коммерческая
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 400 м²
Франция Лазурный берег Клиника (5,2% нетто) Уникальное и редкое пр…
€2,92 млн
Отель в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Франция Лазурный берег   Отель 3*** в 100 м от пляжа   Уютны…
€4,02 млн
Коммерческая 2 спальни в Avignon, Франция
Коммерческая 2 спальни
Avignon, Франция
Количество спален 2
Цена по запросу
Коммерческая 20 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Франция
Коммерческая 20 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Франция
Количество спален 20
Площадь 1 000 м²
Прекрасный отель с рестораном расположен в Ремулэне, департамент Гар, юг Франции. 3-звездочн…
€1,58 млн
Магазин в Ницца, Франция
Магазин
Ницца, Франция
Площадь 275 м²
Quartier bas de Cessole / proche Joseph Garnier & # 13; Situé légèrement en retrait du Bd.…
€1,25 млн
Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 5 600 м²
Франция Долина Луары Замок-отель 5***** Редкое предложение. За…
€11,33 млн
Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 22 000 м²
Франция г. Париж   Замок под отель, клинику   Прекрасный фра…
€14,97 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 3 600 м²
Франция Иль-де-Франс Замок-отель 4**** Редкий королевски…
€13,28 млн
Отель в Бордо, Франция
Отель
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания регион Бордо Замок-отель 3*** Замок-отель 3*…
€2,04 млн
Отель в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Франция Лазурный берег Отель 4**** на первой линии Великолепный СП…
€78,71 млн
Отель с сауной, с баней в Париж, Франция
Отель с сауной, с баней
Париж, Франция
Франция г.Париж Модный бутик-отель 5***** Шикарный небо…
€43,99 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 1 300 м²
Франция г.Париж   Замок-отель с парком   Изумительный замок-…
€3,28 млн
Realting.com
Перейти