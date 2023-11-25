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Коммерческая недвижимость в Метрополия Франции, Франция

Иль-де-Франс
23
Прованс-Альпы-Лазурный Берег
21
New Aquitaine
7
Бордо
5
Grasse
3
55 объектов найдено
Отель 74 комнаты в Fontenay-Tresigny, Франция
Отель 74 комнаты
Fontenay-Tresigny, Франция
Комнаты 74
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 1 000 м²
€5,57 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 5 800 м²
Франция Регион Шампань Отель **** в Шампани Великолепный отель **…
€8,50 млн
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Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция г.Париж Замок-бизнес Замечательный замок с престижным мест…
€1,67 млн
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Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Франция Париж Отель 4**** в центре Парижа Редкое предложение в Пар…
€98,00 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 4 833 м²
Франция Лазурный берег Канны Отель 4**** с пляжем Потрясающий,…
€27,00 млн
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Инвестиционная в Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
Площадь 2 072 м²
Франция г.Париж Здание под апартаменты Выгодное предложение для ин…
€49,00 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Франция Лазурный берег Отель 4**** на первой линии Великолепный СП…
€85,00 млн
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Коммерческая в Метрополия Франции, Франция
Коммерческая
Метрополия Франции, Франция
Площадь 400 м²
Франция Лазурный берег Клиника (5,2% нетто) Уникальное и редкое пр…
€3,12 млн
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Инвестиционная в Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
Площадь 1 315 м²
Франция Леваллуа-Перре (Levallois-Perret) - город и коммуна в департаменте О-де-Сен, …
€8,60 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 100 м²
Франция административный регион Аквитания Замок-отель с рестораном …
€4,20 млн
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Отель в Бордо, Франция
Отель
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания регион Бордо Замок-отель 3*** Замок-отель 3*…
€2,20 млн
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Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 3 600 м²
Франция Иль-де-Франс Замок-отель 4**** Редкий королевски…
€14,20 млн
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Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 260 м²
Франция Аквитания Винодельня в Бордо Интересное и редкое предложен…
€3,00 млн
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Коммерческая в Метрополия Франции, Франция
Коммерческая
Метрополия Франции, Франция
Площадь 350 м²
Франция Прованс Винодельня в Провансе Винодельческое хозяйство в П…
€3,40 млн
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Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 360 м²
Франция Аквитания Виноградники +производство Винодельческое хозяйс…
€3,80 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 3 350 м²
Франция Аквитания, регион Перигор, долина реки Дордонь Замок-отель-СПА …
€5,60 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 5 800 м²
Франция регион Шампань Гольф & СПА отель Прекрасный действующ…
€8,50 млн
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Коммерческая в Метрополия Франции, Франция
Коммерческая
Метрополия Франции, Франция
Площадь 550 м²
Франция Прованс Производство вина Интересное винодельческое хозяй…
€2,96 млн
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Инвестиционная в Метрополия Франции, Франция
Инвестиционная
Метрополия Франции, Франция
Площадь 2 290 м²
Франция Лазурный берег Здание под реконструкцию Очень редкое предл…
€18,80 млн
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Магазин в Канны, Франция
Магазин
Канны, Франция
Площадь 358 м²
Мы предлагаем это коммерческое помещение приблизительно 360 м ², включая квартиру для жилого…
€1,65 млн
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Коммерческая в Валлорис, Франция
Коммерческая
Валлорис, Франция
Площадь 995 м²
Комплекс недвижимости 995 м ², состоящий из 28 офисов от 21 до 50 м ², 43 парковочных мест и…
€1,59 млн
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Магазин в Ницца, Франция
Магазин
Ницца, Франция
Площадь 275 м²
Quartier bas de Cessole / proche Joseph Garnier & # 13; Situé légèrement en retrait du Bd.…
€1,33 млн
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Отель 30 комнат в Capvern, Франция
Отель 30 комнат
Capvern, Франция
Комнаты 30
Площадь 800 м²
Цена по запросу
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Коммерческая 2 спальни в Avignon, Франция
Коммерческая 2 спальни
Avignon, Франция
Количество спален 2
Цена по запросу
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Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Breil-sur-Roya, Франция
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Breil-sur-Roya, Франция
Площадь 1 133 м²
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 7.35 млн.€!Снижена ст…
€7,35 млн
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Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Франция Бордо Виноградник в "золотом треугольнике" Бордо Площадь ви…
€12,00 млн
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Доходный дом с лифтом в Париж, Франция
Доходный дом с лифтом
Париж, Франция
Площадь 2 093 м²
Франция г.Париж Доходный дом в 8 округе Парижа Жилое здание…
€25,00 млн
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Отель с террасой в Метрополия Франции, Франция
Отель с террасой
Метрополия Франции, Франция
Площадь 476 м²
Франция Лазурный берег     Отель 4**** рядом с Монако     Очень хороший отель…
€6,16 млн
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Отель с видом на море в Метрополия Франции, Франция
Отель с видом на море
Метрополия Франции, Франция
Площадь 550 м²
Франция г.Больё-сюр-Мер Отель в центре Больё-сюр-Мер Отель 2** …
€1,95 млн
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Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция г.Биот Отель 3***в г.Биот Великолепный отель 3*…
€2,95 млн
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Типы недвижимости в Метрополия Франции

отели
доходные дома
инвестиционная недвижимость
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