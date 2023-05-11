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Коммерческая недвижимость с видом на море в Приморские Альпы, Франция

Grasse
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2 объекта найдено
Отель в Breil-sur-Roya, Франция
Отель
Breil-sur-Roya, Франция
Площадь 1 133 м²
€ 7,350,000
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 7.35 млн.€!Снижена ст…
Коммерческая в Кань-сюр-Мер, Франция
Коммерческая
Кань-сюр-Мер, Франция
Площадь 231 м²
€ 699,000
Коммерческое помещение 231м² КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 231м2, ДЛЯ СОЗДА…
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