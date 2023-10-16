Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Франция
  4. Приморские Альпы
  5. Готовый бизнес

Готовый бизнес в Приморские Альпы, Франция

коммерческая недвижимость
5
Готовый бизнес В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель с сауной, с баней в Париж, Франция
Отель с сауной, с баней
Париж, Франция
Франция г.Париж Модный бутик-отель 5***** Шикарный небо…
€44,26 млн
Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 22 000 м²
Франция г. Париж   Замок под отель, клинику   Прекрасный фра…
€15,07 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 200 м²
Франция г. Париж    Здание (клиника, отель)   Коммерчес…
€24,48 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 360 м²
Франция Аквитания Виноградники +производство Винодельческое хозяйс…
€3,58 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 000 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Отель 4* рядом с Триумфальной аркой &nbs…
€39,55 млн
Коммерческая 14 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном в Франция, Франция
Коммерческая 14 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Франция, Франция
Количество спален 14
Площадь 1 200 м²
Прекрасный отель площадью 1200 кв. м. расположен в департаменте Жер, Юг-Пиренеи. Отель включ…
€1,22 млн
Коммерческая в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Коммерческая
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 550 м²
Франция Прованс Производство вина Интересное винодельческое хозяй…
€2,79 млн
Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 3 332 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Здание под отель 5*****   Эксклю…
€42,37 млн
Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 5 600 м²
Франция Долина Луары Замок-отель 5***** Редкое предложение. За…
€11,40 млн
Отель в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Франция Лазурный берег   Отель 3*** в 100 м от пляжа   Уютны…
€4,05 млн
Отель в Мерибель, Франция
Отель
Мерибель, Франция
Площадь 2 600 м²
Франция Альпы г.Мерибель   Отель 4**** с выходом на лыжный склон …
€22,04 млн
Отель 30 комнат в Capvern, Франция
Отель 30 комнат
Capvern, Франция
Комнаты 30
Площадь 800 м²
Цена по запросу
Realting.com
Перейти