Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Приморские Альпы

Коммерческая недвижимость в Приморские Альпы, Франция

Grasse
3
5 объектов найдено
Магазин в Канны, Франция
Магазин
Канны, Франция
Площадь 358 м²
€ 1,650,000
Мы предлагаем это коммерческое помещение приблизительно 360 м ², включая квартиру для жилого…
Коммерческая в Валлорис, Франция
Коммерческая
Валлорис, Франция
Площадь 995 м²
€ 1,590,000
Комплекс недвижимости 995 м ², состоящий из 28 офисов от 21 до 50 м ², 43 парковочных мест и…
Магазин в Ницца, Франция
Магазин
Ницца, Франция
Площадь 275 м²
€ 1,333,000
Quartier bas de Cessole / proche Joseph Garnier & # 13; Situé légèrement en retrait du…
Отель в Breil-sur-Roya, Франция
Отель
Breil-sur-Roya, Франция
Площадь 1 133 м²
€ 7,350,000
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 7.35 млн.€!Снижена ст…
Коммерческая в Кань-сюр-Мер, Франция
Коммерческая
Кань-сюр-Мер, Франция
Площадь 231 м²
€ 699,000
Коммерческое помещение 231м² КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 231м2, ДЛЯ СОЗДА…
Realting.com
Перейти