Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Франция
  4. Луаре
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Луаре, Франция

Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная в Париж, Франция
Инвестиционная
Париж, Франция
Площадь 1 315 м²
Франция Леваллуа-Перре (Levallois-Perret) - город и коммуна в департаменте О-де-Сен, …
€8,51 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 360 м²
Франция Аквитания Виноградники +производство Винодельческое хозяйс…
€3,76 млн
Коммерческая 14 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном в Франция
Коммерческая 14 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Франция
Количество спален 14
Площадь 1 200 м²
Прекрасный отель площадью 1200 кв. м. расположен в департаменте Жер, Юг-Пиренеи. Отель включ…
€1,20 млн
Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 3 350 м²
Франция Аквитания, регион Перигор, долина реки Дордонь Замок-отель-СПА …
€5,60 млн
Коммерческая с подвалом в Париж, Франция
Коммерческая с подвалом
Париж, Франция
Площадь 120 м²
Франция г. Париж, округ 6 Ресторан в квартале Сен-Жермен-де-Пре …
€2,57 млн
Отель с террасой, с сауной в Франция
Отель с террасой, с сауной
Франция
Площадь 1 600 м²
Франция регион Рона-Альпы г.Межев   Отель 3*** с 2 ресторанами &…
€4,17 млн
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с бассейном в Франция
Коммерческая с мебелью, с кондиционером, с бассейном
Франция
Площадь 4 м²
Превосходные апартаменты расположены в жилом комплексе на горнолыжном курорте Ле дез Альп, М…
€392,570
Отель с видом на море, с террасой в Метрополия Франции, Франция
Отель с видом на море, с террасой
Метрополия Франции, Франция
Площадь 4 830 м²
Франция Лазурный берег г.Канны Отель 4**** в Каннах В…
€17,00 млн
Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 22 000 м²
Франция г. Париж   Замок под отель, клинику   Прекрасный фра…
€16,00 млн
Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 3 332 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Здание под отель 5*****   Эксклю…
€45,00 млн
Отель в Франция
Отель
Франция
Площадь 600 м²
Франция остров Корсика г. Порто-Веккьо   Отель-комплекс вилл с парко…
€1,80 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Франция Бордо Виноградник в "золотом треугольнике" Бордо Площадь ви…
€11,87 млн
Realting.com
Перейти