Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Франция
  4. Эндр и Луара
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Эндр и Луара, Франция

Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая 2 спальни в Avignon, Франция
Коммерческая 2 спальни
Avignon, Франция
Количество спален 2
Цена по запросу
Коммерческая в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Коммерческая
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 550 м²
Франция Прованс Производство вина Интересное винодельческое хозяй…
€2,77 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 200 м²
Франция г. Париж    Здание (клиника, отель)   Коммерчес…
€24,31 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Франция Бордо Виноградник в "золотом треугольнике" Бордо Площадь ви…
€11,22 млн
Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 22 000 м²
Франция г. Париж   Замок под отель, клинику   Прекрасный фра…
€14,96 млн
Отель в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 4 600 м²
Франция Лазурный берег Элитный отельный комплекс Уникальное…
€42,07 млн
Коммерческая с двором в Париж, Франция
Коммерческая с двором
Париж, Франция
Площадь 368 м²
Франция г.Аньер-сюр-Сен, ближайший пригород Парижа на северо-западе. П…
€1,01 млн
Отель 30 комнат в Capvern, Франция
Отель 30 комнат
Capvern, Франция
Комнаты 30
Площадь 800 м²
Цена по запросу
Доходный дом в Париж, Франция
Доходный дом
Париж, Франция
Площадь 2 423 м²
Франция г. Париж   Доходный дом в 8 округе   Коммерческое зд…
€65,44 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Breil-sur-Roya, Франция
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Breil-sur-Roya, Франция
Площадь 1 133 м²
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 7.35 млн.€!Снижена ст…
€7,43 млн
Инвестиционная с двором в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Инвестиционная с двором
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 432 м²
Франция Лазурный берег г. Канны Здание в центре Канн Крайне ре…
€3,74 млн
Коммерческая с подвалом в Париж, Франция
Коммерческая с подвалом
Париж, Франция
Площадь 120 м²
Франция г. Париж, округ 6 Ресторан в квартале Сен-Жермен-де-Пре …
€2,43 млн
Realting.com
Перейти