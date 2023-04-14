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Купить доходный дом в Иль-де-Франс, Франция

Доходный дом В архив
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3 объекта найдено
Доходный домв Париж, Франция
Доходный дом
Париж, Франция
2 093 м²
€ 25,000,000
Франция г.Париж Доходный дом в 8 округе Парижа Жилое здание…
Доходный домв Париж, Франция
Доходный дом
Париж, Франция
1 912 м²
€ 22,000,000
Франция г. Париж, 7 округ &nbsp; Доходный дом в 7 округе Парижа &n…
Доходный домв Париж, Франция
Доходный дом
Париж, Франция
2 423 м²
€ 70,000,000
Франция г. Париж &nbsp; Доходный дом в 8 округе &nbsp; Коммерч…

Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

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