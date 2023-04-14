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Купить отель в Иль-де-Франс, Франция

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10 объектов найдено
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
3 600 м²
€ 14,200,000
Франция Иль-де-Франс Замок-отель 4**** Редкий королевски…
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
€ 47,000,000
Франция г.Париж Модный бутик-отель 5***** Шикарный небо…
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
3 332 м²
€ 45,000,000
Франция г.Париж, 16 округ &nbsp; Здание под отель 5***** &nbsp; …
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
€ 2,950,000
Франция г. Париж &nbsp; Элегантный замок-отель &nbsp; Элегант…
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
1 300 м²
€ 3,500,000
Франция г.Париж &nbsp; Замок-отель с парком &nbsp; Изумительны…
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
2 000 м²
€ 42,000,000
Франция г.Париж, 16 округ &nbsp; Отель 4* рядом с Триумфальной аркой …
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
2 200 м²
€ 26,000,000
Франция г. Париж&nbsp; &nbsp; Здание (клиника, отель) &nbsp; …
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
22 000 м²
€ 16,000,000
Франция г. Париж &nbsp; Замок под отель, клинику &nbsp; Прекра…
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
3 000 м²
€ 7,700,000
Франция г. Париж &nbsp; Замок - отель, клиника &nbsp; Великоле…
Отельв Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
2 590 м²
€ 6,000,000
Франция г.Париж Замок-отель 4**** Уникальное соотношение цена/кач…

Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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