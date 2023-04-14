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Купить коммерческую недвижимость в Иль-де-Франс, Франция
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21 объект найдено
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Инвестиционная
Париж, Франция
2 072 м²
€ 49,000,000
Франция г.Париж Здание под апартаменты Выгодное предложение для ин…
Инвестиционная
Париж, Франция
1 315 м²
€ 8,600,000
Франция Леваллуа-Перре (Levallois-Perret) - город и коммуна в департаменте О-де-Сен, …
Отель
Париж, Франция
3 600 м²
€ 14,200,000
Франция Иль-де-Франс Замок-отель 4**** Редкий королевски…
Доходный дом
Париж, Франция
2 093 м²
€ 25,000,000
Франция г.Париж Доходный дом в 8 округе Парижа Жилое здание…
Коммерческая
Париж, Франция
120 м²
€ 2,600,000
Франция г. Париж, округ 6 Ресторан в квартале Сен-Жермен-де-Пре …
Коммерческая
Париж, Франция
686 м²
€ 6,000,000
Франция г.Париж Коммерческое здание в 8 округе Парижа К…
Отель
Париж, Франция
€ 47,000,000
Франция г.Париж Модный бутик-отель 5***** Шикарный небо…
Коммерческая
Париж, Франция
€ 33,000,000
Франция г.Париж 23 ресторана, сданные в аренду 23 комме…
Коммерческая
Париж, Франция
368 м²
€ 1,080,000
Франция г.Аньер-сюр-Сен, ближайший пригород Парижа на северо-западе. П…
Доходный дом
Париж, Франция
1 912 м²
€ 22,000,000
Франция г. Париж, 7 округ Доходный дом в 7 округе Парижа &n…
Отель
Париж, Франция
3 332 м²
€ 45,000,000
Франция г.Париж, 16 округ Здание под отель 5***** …
Отель
Париж, Франция
€ 2,950,000
Франция г. Париж Элегантный замок-отель Элегант…
Отель
Париж, Франция
1 300 м²
€ 3,500,000
Франция г.Париж Замок-отель с парком Изумительны…
Отель
Париж, Франция
2 000 м²
€ 42,000,000
Франция г.Париж, 16 округ Отель 4* рядом с Триумфальной аркой …
Доходный дом
Париж, Франция
2 423 м²
€ 70,000,000
Франция г. Париж Доходный дом в 8 округе Коммерч…
Коммерческая
Париж, Франция
1 800 м²
1 Этаж
€ 270,000,000
Франция г. Париж Три бутика на авеню Монтень Оче…
Отель
Париж, Франция
2 200 м²
€ 26,000,000
Франция г. Париж Здание (клиника, отель) …
Отель
Париж, Франция
22 000 м²
€ 16,000,000
Франция г. Париж Замок под отель, клинику Прекра…
Отель
Париж, Франция
3 000 м²
€ 7,700,000
Франция г. Париж Замок - отель, клиника Великоле…
Отель
Париж, Франция
2 590 м²
€ 6,000,000
Франция г.Париж Замок-отель 4**** Уникальное соотношение цена/кач…
Коммерческая 12 спален
Париж, Франция
1 507 м²
€ 2,995,000
Традиционное здание построено построена на берегах Бевронны в небольшом природном регионе Гё…
Параметры недвижимости в Иль-де-Франс, Франция
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