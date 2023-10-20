Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Франция
  4. Верхняя Гаронна
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Верхняя Гаронна, Франция

Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель в Шампань, Франция
Отель
Шампань, Франция
Площадь 5 800 м²
Франция регион Шампань Гольф & СПА отель Прекрасный действующ…
€8,46 млн
Отель в Мерибель, Франция
Отель
Мерибель, Франция
Площадь 2 600 м²
Франция Альпы г.Мерибель   Отель 4**** с выходом на лыжный склон …
€21,91 млн
Коммерческая 20 спален с мебелью, с кондиционером, с садом в Франция
Коммерческая 20 спален с мебелью, с кондиционером, с садом
Франция
Количество спален 20
Площадь 1 000 м²
Прекрасный отель с рестораном расположен в Ремулэне, департамент Гар, юг Франции. 3-звездочн…
€1,58 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Франция Бордо Виноградник в "золотом треугольнике" Бордо Площадь ви…
€11,23 млн
Доходный дом с лифтом в Париж, Франция
Доходный дом с лифтом
Париж, Франция
Площадь 2 093 м²
Франция г.Париж Доходный дом в 8 округе Парижа Жилое здание…
€23,40 млн
Коммерческая в Париж, Франция
Коммерческая
Париж, Франция
Площадь 686 м²
Франция г.Париж Коммерческое здание в 8 округе Парижа К…
€5,62 млн
Отель с террасой, с сауной в Межев, Франция
Отель с террасой, с сауной
Межев, Франция
Площадь 1 600 м²
Франция регион Рона-Альпы г.Межев   Отель 3*** с 2 ресторанами &…
€4,15 млн
Отель в Аквитания, Франция
Отель
Аквитания, Франция
Площадь 1 100 м²
Франция административный регион Аквитания Замок-отель с рестораном …
€4,18 млн
Отель в Аквитания, Франция
Отель
Аквитания, Франция
Площадь 3 350 м²
Франция Аквитания, регион Перигор, долина реки Дордонь Замок-отель-СПА …
€5,58 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 3 600 м²
Франция Иль-де-Франс Замок-отель 4**** Редкий королевски…
€13,28 млн
Отель в Бордо, Франция
Отель
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания регион Бордо Замок-отель 3*** Замок-отель 3*…
€2,04 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 200 м²
Франция г. Париж    Здание (клиника, отель)   Коммерчес…
€24,33 млн
Realting.com
Перейти