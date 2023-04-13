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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Grasse, Франция

1 объект найдено
Коммерческаяв Кань-сюр-Мер, Франция
Коммерческая
Кань-сюр-Мер, Франция
231 м²
€ 699,000
Коммерческое помещение 231м² КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 231м2, ДЛЯ СОЗДА…

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

с бассейном
недорогая
элитное
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