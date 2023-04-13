Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Франция
  3. Метрополия Франции
  4. Приморские Альпы
  5. Grasse

Купить коммерческую недвижимость в Grasse, Франция

3 объекта найдено
Магазинв Канны, Франция
Магазин
Канны, Франция
358 м²
€ 1,650,000
Мы предлагаем это коммерческое помещение приблизительно 360 м ², включая квартиру для жилого…
Коммерческаяв Валлорис, Франция
Коммерческая
Валлорис, Франция
995 м²
€ 1,590,000
Комплекс недвижимости 995 м ², состоящий из 28 офисов от 21 до 50 м ², 43 парковочных мест и…
Коммерческаяв Кань-сюр-Мер, Франция
Коммерческая
Кань-сюр-Мер, Франция
231 м²
€ 699,000
Коммерческое помещение 231м² КОММЕРЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДЬЮ 231м2, ДЛЯ СОЗДА…

Параметры недвижимости в Grasse, Франция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
Realting.com
Перейти