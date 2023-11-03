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Коммерческая недвижимость в Большой восточный, Франция

2 объекта найдено
Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 5 800 м²
Франция Регион Шампань Отель **** в Шампани Великолепный отель **…
€8,50 млн
Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 5 800 м²
Франция регион Шампань Гольф & СПА отель Прекрасный действующ…
€8,50 млн
Realting.com
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