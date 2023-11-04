Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Франция
  4. Жиронда
  5. Other

Коммерческая недвижимость в Жиронда, Франция

коммерческая недвижимость
5
Другое В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Инвестиционная в Метрополия Франции, Франция
Инвестиционная
Метрополия Франции, Франция
Площадь 2 290 м²
Франция Лазурный берег Здание под реконструкцию Очень редкое предл…
€18,80 млн
Доходный дом в Париж, Франция
Доходный дом
Париж, Франция
Площадь 2 423 м²
Франция г. Париж   Доходный дом в 8 округе   Коммерческое зд…
€70,00 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 200 м²
Франция г. Париж    Здание (клиника, отель)   Коммерчес…
€26,00 млн
Коммерческая с подвалом в Париж, Франция
Коммерческая с подвалом
Париж, Франция
Площадь 120 м²
Франция г. Париж, округ 6 Ресторан в квартале Сен-Жермен-де-Пре …
€2,60 млн
Коммерческая 2 спальни в Avignon, Франция
Коммерческая 2 спальни
Avignon, Франция
Количество спален 2
Цена по запросу
Отель с террасой в Метрополия Франции, Франция
Отель с террасой
Метрополия Франции, Франция
Площадь 476 м²
Франция Лазурный берег     Отель 4**** рядом с Монако     Очень хороший отель…
€6,16 млн
Коммерческая в Метрополия Франции, Франция
Коммерческая
Метрополия Франции, Франция
Площадь 400 м²
Франция Лазурный берег Клиника (5,2% нетто) Уникальное и редкое пр…
€3,12 млн
Доходный дом с лифтом в Париж, Франция
Доходный дом с лифтом
Париж, Франция
Площадь 2 093 м²
Франция г.Париж Доходный дом в 8 округе Парижа Жилое здание…
€25,00 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Breil-sur-Roya, Франция
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Breil-sur-Roya, Франция
Площадь 1 133 м²
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 7.35 млн.€!Снижена ст…
€7,41 млн
Отель в Франция
Отель
Франция
Площадь 3 500 м²
Франция Долина реки Луары Замок-отель 3500м2 Элегантный замок- от…
€4,80 млн
Коммерческая 14 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном в Франция
Коммерческая 14 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Франция
Количество спален 14
Площадь 1 200 м²
Прекрасный отель площадью 1200 кв. м. расположен в департаменте Жер, Юг-Пиренеи. Отель включ…
€1,21 млн
Коммерческая у моря, с dva etazha, с bolshie okna в Больё-сюр-Мер, Франция
Коммерческая у моря, с dva etazha, с bolshie okna
Больё-сюр-Мер, Франция
Площадь 94 м²
Коммерческое помещение 94м² на 2 этажах в центре Больё-сюр-Мер (Beaulieu-sur-Mer) На ожив…
€93,210
Realting.com
Перейти