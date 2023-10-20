Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Франция
  4. Жиронда
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Жиронда, Франция

коммерческая недвижимость
5
Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Магазин в Ницца, Франция
Магазин
Ницца, Франция
Площадь 275 м²
Quartier bas de Cessole / proche Joseph Garnier & # 13; Situé légèrement en retrait du Bd.…
€1,25 млн
Отель в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Франция Лазурный берег Отель 4**** на первой линии Великолепный СП…
€78,71 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 360 м²
Франция Аквитания Виноградники +производство Винодельческое хозяйс…
€3,56 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Breil-sur-Roya, Франция
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Breil-sur-Roya, Франция
Площадь 1 133 м²
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 7.35 млн.€!Снижена ст…
€7,43 млн
Отель в Мерибель, Франция
Отель
Мерибель, Франция
Площадь 2 600 м²
Франция Альпы г.Мерибель   Отель 4**** с выходом на лыжный склон …
€21,91 млн
Отель в Метрополия Франции, Франция
Отель
Метрополия Франции, Франция
Площадь 3 500 м²
Франция Долина реки Луары Замок-отель 3500м2 Элегантный замок- от…
€4,45 млн
Отель в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция г.Биот Отель 3***в г.Биот Великолепный отель 3*…
€2,76 млн
Отель в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 1 300 м²
Франция регион Прованс-Альпы-Лазурный берег департамент Приморские Альпы г.Мужен …
€3,24 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 2 200 м²
Франция г. Париж    Здание (клиника, отель)   Коммерчес…
€24,33 млн
Коммерческая 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Париж, Франция
Коммерческая 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Париж, Франция
Количество спален 12
Площадь 1 507 м²
Традиционное здание построено построена на берегах Бевронны в небольшом природном регионе Гё…
€2,80 млн
Отель с видом на море в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель с видом на море
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 550 м²
Франция г.Больё-сюр-Мер Отель в центре Больё-сюр-Мер Отель 2** …
€1,83 млн
Коммерческая в Париж, Франция
Коммерческая
Париж, Франция
Франция г.Париж 23 ресторана, сданные в аренду 23 комме…
€30,89 млн
Realting.com
Перейти