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Коммерческая недвижимость в Жиронда, Франция

5 объектов найдено
Отель в Бордо, Франция
Отель
Бордо, Франция
1 000 м²
€ 2,200,000
Франция Аквитания регион Бордо Замок-отель 3*** Замок-отель 3*…
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
360 м²
€ 3,800,000
Франция Аквитания Виноградники +производство Винодельческое хозяйс…
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
260 м²
€ 3,000,000
Франция Аквитания Винодельня в Бордо Интересное и редкое предложен…
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
€ 12,000,000
Франция Бордо Виноградник в "золотом треугольнике" Бордо …
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
105 000 м²
€ 7,350,000
Франция Аквитания, коммуна Бордо &nbsp; Виноградник 10,5 га &nbsp…
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