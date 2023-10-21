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Коммерческая недвижимость в Французские Альпы, Франция

2 объекта найдено
Отель в Мерибель, Франция
Отель
Мерибель, Франция
Площадь 2 600 м²
Франция Альпы г.Мерибель   Отель 4**** с выходом на лыжный склон …
€22,00 млн
Отель с террасой, с сауной в Межев, Франция
Отель с террасой, с сауной
Межев, Франция
Площадь 1 600 м²
Франция регион Рона-Альпы г.Межев   Отель 3*** с 2 ресторанами &…
€4,17 млн
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