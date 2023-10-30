Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Франция
  4. Courchevel
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Courchevel, Франция

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Отель с лифтом, с сауной в Метрополия Франции, Франция
Отель с лифтом, с сауной
Метрополия Франции, Франция
 Франция Долина Луары Замок-отель с парком в Долине Луары …
€9,19 млн
Коммерческая 14 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном в Франция
Коммерческая 14 спален с мебелью, с садом, с личным бассейном
Франция
Количество спален 14
Площадь 1 200 м²
Прекрасный отель площадью 1200 кв. м. расположен в департаменте Жер, Юг-Пиренеи. Отель включ…
€1,22 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 1 300 м²
Франция г.Париж   Замок-отель с парком   Изумительный замок-…
€3,28 млн
Коммерческая 22 спальни с мебелью, с садом, с интернетом в Франция
Коммерческая 22 спальни с мебелью, с садом, с интернетом
Франция
Количество спален 22
Площадь 12 000 м²
Прекрасный отель расположен в Варен-Сюр-Алье, регион Овернь, Франция. Отель 2* с рестораном …
€910,834
Коммерческая 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом в Париж, Франция
Коммерческая 12 спален с мебелью, с кондиционером, с гаражом
Париж, Франция
Количество спален 12
Площадь 1 507 м²
Традиционное здание построено построена на берегах Бевронны в небольшом природном регионе Гё…
€2,81 млн
Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 3 332 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Здание под отель 5*****   Эксклю…
€42,21 млн
Доходный дом в Париж, Франция
Доходный дом
Париж, Франция
Площадь 2 423 м²
Франция г. Париж   Доходный дом в 8 округе   Коммерческое зд…
€65,66 млн
Отель с террасой в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Отель с террасой
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 476 м²
Франция Лазурный берег     Отель 4**** рядом с Монако     Очень хороший отель…
€5,77 млн
Отель с сауной в Шамони, Франция
Отель с сауной
Шамони, Франция
Франция Верхняя Савойя г.Шамони   Отель 4**** в Шамони   …
€9,38 млн
Коммерческая в Лазурный Берег и Прованс, Франция
Коммерческая
Лазурный Берег и Прованс, Франция
Площадь 400 м²
Франция Лазурный берег Клиника (5,2% нетто) Уникальное и редкое пр…
€2,93 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 360 м²
Франция Аквитания Виноградники +производство Винодельческое хозяйс…
€3,56 млн
Коммерческая у моря, с dva etazha, с bolshie okna в Больё-сюр-Мер, Франция
Коммерческая у моря, с dva etazha, с bolshie okna
Больё-сюр-Мер, Франция
Площадь 94 м²
Коммерческое помещение 94м² на 2 этажах в центре Больё-сюр-Мер (Beaulieu-sur-Mer) На ожив…
€93,703
Realting.com
Перейти