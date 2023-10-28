Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Франция
  4. Бурк-ан-Брес
  5. Офисы

Продажа офисных помещений в Бурк-ан-Брес, Франция

Офис В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая у моря, с dva etazha, с bolshie okna в Больё-сюр-Мер, Франция
Коммерческая у моря, с dva etazha, с bolshie okna
Больё-сюр-Мер, Франция
Площадь 94 м²
Коммерческое помещение 94м² на 2 этажах в центре Больё-сюр-Мер (Beaulieu-sur-Mer) На ожив…
€93,633
Отель с лифтом, с сауной в Метрополия Франции, Франция
Отель с лифтом, с сауной
Метрополия Франции, Франция
 Франция Долина Луары Замок-отель с парком в Долине Луары …
€9,19 млн
Магазин в Канны, Франция
Магазин
Канны, Франция
Площадь 358 м²
Мы предлагаем это коммерческое помещение приблизительно 360 м ², включая квартиру для жилого…
€1,55 млн
Отель в Аквитания, Франция
Отель
Аквитания, Франция
Площадь 3 350 м²
Франция Аквитания, регион Перигор, долина реки Дордонь Замок-отель-СПА …
€5,59 млн
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море в Breil-sur-Roya, Франция
Отель с парковкой, с кондиционером, с видом на море
Breil-sur-Roya, Франция
Площадь 1 133 м²
ОписаниеПродажа уникального 3* Бутик-Отеля на Лазурном берегу Франции, 7.35 млн.€!Снижена ст…
€7,45 млн
Коммерческая с двором в Париж, Франция
Коммерческая с двором
Париж, Франция
Площадь 368 м²
Франция г.Аньер-сюр-Сен, ближайший пригород Парижа на северо-западе. П…
€1,01 млн
Отель с сауной в Париж, Франция
Отель с сауной
Париж, Франция
Площадь 3 000 м²
Франция г. Париж   Замок - отель, клиника   Великолепный зам…
€7,14 млн
Коммерческая в Валлорис, Франция
Коммерческая
Валлорис, Франция
Площадь 995 м²
Комплекс недвижимости 995 м ², состоящий из 28 офисов от 21 до 50 м ², 43 парковочных мест и…
€1,49 млн
Отель в Бордо, Франция
Отель
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания регион Бордо Замок-отель 3*** Замок-отель 3*…
€2,04 млн
Отель с двором в Париж, Франция
Отель с двором
Париж, Франция
Площадь 3 332 м²
Франция г.Париж, 16 округ   Здание под отель 5*****   Эксклю…
€42,18 млн
Отель в Париж, Франция
Отель
Париж, Франция
Площадь 1 300 м²
Франция г.Париж   Замок-отель с парком   Изумительный замок-…
€3,28 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Франция Бордо Виноградник в "золотом треугольнике" Бордо Площадь ви…
€11,25 млн
Realting.com
Перейти