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Коммерческая недвижимость в Бордо, Франция

5 объектов найдено
Отель в Бордо, Франция
Отель
Бордо, Франция
Площадь 1 000 м²
Франция Аквитания регион Бордо Замок-отель 3*** Замок-отель 3*…
€2,20 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 360 м²
Франция Аквитания Виноградники +производство Винодельческое хозяйс…
€3,80 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 260 м²
Франция Аквитания Винодельня в Бордо Интересное и редкое предложен…
€3,00 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Франция Бордо Виноградник в "золотом треугольнике" Бордо Площадь ви…
€12,00 млн
Коммерческая в Бордо, Франция
Коммерческая
Бордо, Франция
Площадь 105 000 м²
Франция Аквитания, коммуна Бордо   Виноградник 10,5 га   Ред…
€7,35 млн
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