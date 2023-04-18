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Купить отель в Баньер-де-Бигор, Франция

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1 объект найдено
Отель 30 комнатв Capvern, Франция
Отель 30 комнат
Capvern, Франция
30 Количество комнат 800 м²
Цена по запросу

Параметры недвижимости в Баньер-де-Бигор, Франция

с видом на море
с бассейном
недорогая
элитное
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