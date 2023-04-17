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Купить коммерческую недвижимость с видом на море в Alpes-Maritimes, Франция

1 объект найдено
Коммерческаяв Больё-сюр-Мер, Франция
Коммерческая
Больё-сюр-Мер, Франция
94 м²
€ 100,000
Коммерческое помещение 94м² на 2 этажах в центре Больё-сюр-Мер (Beaulieu-sur-Mer) …

Параметры недвижимости в Alpes-Maritimes, Франция

с бассейном
недорогая
элитное
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