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Коммерческая недвижимость в Юлёярви, Финляндия

1 объект найдено
Производство в Юлёярви, Финляндия
Производство
Юлёярви, Финляндия
Площадь 395 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€389,000
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Международное агентство недвижимости Habita
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