Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Коммерческая
  3. Финляндия
  4. Ylae-Savon seutukunta
  5. Недвижимость для инвестиций

Инвестиционная недвижимость в Ylae-Savon seutukunta, Финляндия

Инвестиционная В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческая в Париккала, Финляндия
Коммерческая
Париккала, Финляндия
Продается полностью меблированная и оборудованная АЗС - магазин в Финляндии на собственном у…
Цена по запросу
Коммерческая в Район Котка-Хамина, Финляндия
Коммерческая
Район Котка-Хамина, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Цена по запросу
Ресторан, кафе в Париккала, Финляндия
Ресторан, кафе
Париккала, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Кафе / ре…
Цена по запросу
Ресторан, кафе в Lahden seutukunta, Финляндия
Ресторан, кафе
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 107 м²
Этаж 1/8
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€151,912
Офис в Oulun seutukunta, Финляндия
Офис
Oulun seutukunta, Финляндия
Площадь 46 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€58,735
Инвестиционная в Район Лаппеэнранта, Финляндия
Инвестиционная
Район Лаппеэнранта, Финляндия
Предлагается к продаже ДОХОДНЫЙ ДОМ с просторными апартаментами в рядном, малоквартирном дом…
Цена по запросу
Офис в Lahden seutukunta, Финляндия
Офис
Lahden seutukunta, Финляндия
Площадь 75 м²
Этаж 1/7
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€59,323
Коммерческая в Ханко, Финляндия
Коммерческая
Ханко, Финляндия
Возможно дистанционное проведение сделки без Вашего присутствия по доверенности!!! Коммерч…
Цена по запросу
Офис в Helsinki sub-region, Финляндия
Офис
Helsinki sub-region, Финляндия
Площадь 47 м²
Этаж 3/3
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€108,104
Коммерческая в Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
Площадь 2 000 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€149,327
Отель в Kuopio sub-region, Финляндия
Отель
Kuopio sub-region, Финляндия
Площадь 350 м²
Этаж 1/1
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€250,000
Коммерческая в Раахе, Финляндия
Коммерческая
Раахе, Финляндия
Площадь 253 м²
Этаж 1/2
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€83,673
Realting.com
Перейти